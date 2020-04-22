周二6月交割WTI原油期貨一度大跌70%，最低觸及6.5美元，美股市場恐慌情緒未平復，四大指數全數下跌，跌幅介在2.67%~4.73%之間，其中以費半指數跌勢最重，而台積電ADR則下跌2.32%。美國總統川普已宣布，政府將制定一項計畫，為石油天然氣產業提供援助資金。

因油價波動劇烈、市場擔憂情緒升溫，周二台股加權指數遭逢賣壓，早盤開低之後未能止穩，指數跌幅於盤中擴大，雖少數具有利基題材之生技、連接器族群相對強勢，但盤面上個股跌多漲少。

終場加權指數下跌298.29點，收在10,288.42點，跌幅達2.82%，成交金額則為1839.82億元，三大法人合計賣超291.49億元：外資賣超242.46億元、投信賣超8.38億元、自營商賣超40.64億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量增，量能結構較不利多方，後續不宜再價量背離，否則不排除回測月線的可能。

（2）均線：目前指數跌破10日線(約10,314點)附近，下檔波段支撐可以月線(約9,960點)為守，上檔壓力留意季線(約10,800點)附近。

（3）技術指標：KD於高檔區死亡交叉，短線漲幅已大、跌破10日線之個股須慎防風險。

周二櫃買指數跌幅2.31%，收在128.73點，跌幅小於加權指數，目前回測10日線(約128.40點)附近、但尚未跌破，短線上若跌破10日線，留意k棒是否能拉出下影線。

觀盤重點，油價波動劇烈使市場恐慌情緒升溫，目前台股短線上失守10日線、且封閉4月17日之向上跳空缺口，現階段建議於操作面上不宜追高，並多加注意資金比重控管。

另外，上市櫃公司將公告2020Q1獲利，建議須留意手中持股之基本面表現，後續選股方向，可關注連接器、生技、氮化鎵（GaN）、伺服器，以及低基期之高殖利率股。

(時報資訊)