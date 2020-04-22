油價崩跌態勢蔓延到美國6月期油合約，以及企業財測低迷，加劇投資人對新冠肺炎疫情將導致經濟深陷衰退的擔憂，周二美股連續第二日大跌。

周二收盤，道瓊工業指數重挫631.56點或2.67%，為23,018.88點。標普500指數跌3.07%，為2,736.57點。那斯達克指數跌3.48%，為8,263.23點。

標普500指數11大類股全面下跌，跌幅至少1.6%，科技股指數暴跌4.1%，跌幅最大；其次分別為金融指數跌3.2%，通訊服務股跌3.18%，醫療保健股跌3.14%。

受美國5月期油周一跌入負值打擊，能源股下跌1.68%，在過去8個交易日中，已有7日收黑。

可口可樂下跌2.5%，該公司表示，飲料需求低迷將重創本季業績表現，此番示警再度印證新冠肺炎疫情造成的衝擊。因疫情衝擊情勢不明，IBM撤銷2020年財測，股價收跌3%。

(時報資訊)