大船出現新冠肺炎的案例不斷出現，昨指揮中心宣布，我國敦睦艦隊（磐石艦）實習生及軍人再添3確診，累計27人染疫，胸腔暨重症醫師黃軒指出，大船爆發傳染病不是偶發，早在2016年就曾出現過，因大船本就是傳染病的培養皿。

黃軒醫師指出，鑽石公主號染上傳染病不是偶發，早在2016年2月就曾出現過158名旅客與船員，群聚感染由諾羅病毒引起的腸胃炎。因為封閉的大船本就是病毒培養皿，千人團聚、長期共處，更加重了疫情傳播。英國Oxford也曾記錄，長時間近距離接觸，病情可傳很廣，即便只在船上待1至3天而已。

黃軒醫師也說，停泊下船活動，其實也促進各國各地不同病毒的傳播，有些乘客剛好對某病毒沒有免疫力或沒打疫苗，就易中鏢。此外也有學者曾警告，船員染疫恐成超級傳播者，會傳給同胞和新乘客。

黃軒醫師表示，但爆發群聚感染最重要的原因還是船內的「空間和空調」，歐盟專家曾發表，在大船内的封閉空間咳嗽或打噴嚏，其飛沫或氣溶膠，在狹窄的船內空間，會被另名乘客輕易吸到體內。因此密閉空間的空調設備若設計的不好，恐是呼吸飛沫傳播、氣溶膠易形成的好時機。

而黃軒醫師也提出改善方法，改善空調設備，據美國專家的研究，提高有效換氣率到20%或50%時，船內傳播率預計能下降20.2%和41.2%；或在空調加入紫㚈缐，如此可下降87.8%傳播率。

此外，若能即時將疑似病例隔離起來，可將傳播率維持在0.9%到3.3%，但每個人對症狀的感受不同、也可能有無症狀感染者就不會被隔離，但船員們若能都戴上外科囗罩，傳播率會馬上下降20.7%。

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(中時電子報)