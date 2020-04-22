《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（22）日的國際新聞重點。

【1】 川普宣布暫停外國人申請移民60天

美國總統川普21日表示，為了保障國人工作權，他將簽署暫停受理外國人申請移民60天的行政命令，申請永久居留的綠卡者將暫時無法搬來美國，但不會影響短期申請入境的臨時工，並於60天後重新評估此一命令。

【2】 美國油價崩跌43％ 創21年來新低

新冠肺炎疫情全球延燒，影響原油需求。美國5月交割原油期貨價史上首次跌破0美元，6月合約價暴跌43％，創21年來新低紀錄。美股21日開盤持續開低走低，最終道瓊工業平均指數下跌631點，加上20日重挫592點，連2天重挫逾1200點。

【3】 嚴堵移工漏洞 星半封城延至6月1日

新加坡總理李顯龍宣布，新加坡進行的半封城措施已初見成效，但為防止疫情擴散，「阻斷病毒措施」將延長一個月至6月1日，政府也同時宣布撥款38億新元，為所有行業的在職新加坡公民與永久居民提供的75％薪金補貼，延長一個月至5月。

【4】 傳做心臟手術 美媒爆金正恩病危

美國有線電視網（CNN）引述消息指出，金正恩接受心血管手術後情況危殆，華府正密切監測相關情報。不過，南韓青瓦台官員指，尚未發現北韓有異常動靜，無跡象顯示金正恩身體有恙，而美國總統川普表示，並不清楚他的健康狀況，但希望他一切都好。

【5】 全球新冠肺炎死亡病例破17萬 逾252萬例確診

截至台灣時間22日凌晨3時，全球新冠病毒死亡病例已增至17萬4001例，確診逾252萬5240例。其中，美國死亡人數增至4萬3200人，高居全球之冠。義大利居次，2萬4648死，其次是西班牙2萬1282死，法國2萬796死，英國1萬7337死。

(中時電子報)