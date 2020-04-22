華泰王子大飯店今年推出的母親節蛋糕〈紅心皇后〉，為紅心芭樂甘橙覆盆子慕斯蛋糕，4吋520元。（圖／華泰王子大飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店母親節蛋糕〈俏媽咪的It Bag〉，以時尚手拿包為整體造型，每個售價2880元。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

母親節近了，今年因新冠肺炎疫情強襲，觀光飯店餐飲生意重挫，為搶感恩孝親商機，飯店業者除更加用力推廣母親節大餐外，並較往年更加賣力地促銷母親節蛋糕，為衝刺業績，不少業者一口氣推出多款母親節蛋糕提供消費者多元選擇，點心坊糕點主廚更傾力炫技，試圖讓母親節蛋糕更加搶眼吸睛，並藉以以廣招徠。為提高市占，所有飯店都推出母親節蛋糕早鳥優惠，孝親子女可以精挑細選、寵愛媽媽。

香格里拉台北遠東國際大飯店的〈俏媽咪的It Bag〉以時尚手拿包為整體造型，採用孟加拉巧克力軟糖蛋糕為基底，蛋糕體搭配覆盆莓巧克力慕斯及莓果果凍，入口巧克力香甜引出莓果酸中帶甜的口味，每個售價2,880元，非常吸睛。

台北晶華酒店攜手北海道人氣鬆餅店「TSUBAKI Salon」，推出全球獨創鬆餅蛋糕

每款1

280元 。(圖／台北晶華酒店）

晶華酒店攜手人氣鬆餅「TSUBAKI Salon」推出全球獨創的〈莓開顏笑‧北海道粉雪鬆餅蛋糕〉，入口即化的鬆餅塑成蛋糕形體、必須先放入冷藏24小時靜置定型，接著在兩層的鬆餅蛋糕內，內餡為覆盆子野莓凝醬，搭配新鮮草莓、藍莓及香吉士增加水果香氣，最上層堆滿新鮮草莓與藍莓，6吋售價1,280元。另有一款〈Marquise侯爵夫人〉立體造型蛋糕，還有「心型字母」造型蛋糕、以及低脂、低糖健康概念的「愛的天使」蛋糕，透過滿滿愛心的甜品陪媽媽過節。

台北君悅酒店今年推出4款母親節蛋糕，4月底前實體或網路訂購付款，皆享八折優惠。其中限量的〈曼舞翩然〉每個7吋1,800元並附電動轉盤，結合音樂盒概念，非常有氣質。寒舍艾美酒店甜點主廚鄭吉賢以萬般風情的玫瑰為發想，揉和莓果甜酸滋味，特別設計三款法式慕斯蛋糕。其中〈玫瑰洋梨慕斯蛋糕〉6吋1,200元／個、8吋1,600元／個，隨風般生動搖曳的白巧克力花瓣，嬌貴金箔與食用玫瑰花瓣點綴其中，曼妙綻放迷人姿態。5月3日前完成預購與付款，即享早鳥價6吋999元／個、8吋1,350元／個。

台北晶華酒店推出的〈Marquise侯爵夫人蛋糕〉，是頗有設計感的貴氣立體蛋糕，每組1

880元。（圖／台北晶華酒店）

台北喜來登〈The Deli烘培坊〉設計推出的7吋「柚香馨意」茉莉慕斯蛋糕1

六福旅遊集團共推出多達11款美味蛋糕，價格自380元至4,999元不等，其中華麗的〈黃金蛋糕2.0〉外層鑲上層層耀眼金箔，內餡由頂級法芙娜巧克力製成的查佛蛋糕，與榛果奶油霜、覆盆子果泥層層交疊而成，口感濕潤、柔軟。外層金箔由主廚片片細細貼上，鑲工費時2至3個小時，繁複製作工法，每日限量供應。

華泰王子大飯店〈紅心皇后〉紅心芭樂甘橙覆盆子慕斯蛋糕，芙蓉花外型很吸睛，4吋520元的小資價格可輕鬆入手，凡於4月30日前預訂還可享早鳥9折優惠。

台北喜來登飯店兩款手工蛋糕中，〈柚香馨意〉茉莉慕斯蛋糕1,090元／7吋，〈獻愛媽咪〉香橙翻糖蛋糕990元／6吋，酸甜滋味揉韻出優雅幸福氛圍，4／30日前預付可享9折早鳥優惠。〈柚香馨意〉以綿密茉莉慕斯為主體，濕潤而綿密的口感、質地細膩輕盈滑順，內餡搭以法式蜂蜜柚子凍，淡雅香柚芬芳於口中層層化開，頂端綴以巧克力製作的綻放花朵。

090元，6吋「獻愛媽咪」香橙翻糖蛋糕990元。（圖／台北喜來登大飯店）

六福旅遊集團今年一口氣推出11款不同口味與價位的母親節蛋糕，其中〈黃金蛋糕2.0〉售價4900元，為市場最貴母親節蛋糕。（圖／六福旅遊集團）

台北君悅酒店今年推出4款母親節蛋糕，其中〈曼舞翩然〉非常具藝文氣質，７吋蛋糕附電動轉盤每個訂價1800元。（ 圖／台北君悅酒店）

台北新板希爾頓酒店的〈蘋柚蕙馨〉，使用日本柚子製成白乳酪慕斯，清新柚子香氣四溢，搭上白乳酪味道濃郁卻輕盈，入口清爽，夾層是以焦糖煨炒蘋果搭配日本柚子餡、法式開心果杏仁蛋糕，吃的到焦糖顆粒及蘋果塊，口感層次十足。，6吋售價1,080元，8吋售價1,380元，4月30日前訂購可享早鳥75折優惠

台北西華飯店〈醇情女兒紅〉蛋糕980元／ 6吋，是以紹興女兒紅蜜漬之香甜葡萄乾，及以香濃奶油乳酪製成之起士蛋糕餡，綿密口感中嚐得到醉人酒香。台北國賓大飯店國賓麵包房今年推出造型與口味皆應景的〈香草莓果〉母親節蛋糕，6吋售價990元，5月3日前預購即享9折優惠。

誠品行旅限量推出〈暖心〉母親節蛋糕，以手心的溫度刻劃對母親的感恩心意。蛋糕主體為薄荷海綿蛋糕，內餡以質地細緻滑順的白起司慕斯包覆著酸甜宜人的青芒果及芒果慕斯，再疊入舒爽輕甜帶有Q彈口感的蜜桃片和蜜桃果凍，整體洋溢著多層次的馥郁果香，外層表面則抹上優雅迷人的紅嫩白桃鏡面，並以金箔細緻妝點，每個6吋1,100元。

台北美福推出兩款精緻母親節蛋糕，外型溫柔典雅的〈花漾漫舞〉西西里柑橘奶油蛋糕，使用了義大利柑橘與蘭姆酒調製的奶油霜內餡，配上杏仁海綿蛋糕，口感細緻輕盈，主廚最後綴上手工塑形的擬真牡丹花以及貴氣金箔，更顯典雅尊貴，5吋售價980元。4月30日前預訂還可享85折優惠。

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