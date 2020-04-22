新冠肺炎病毒肆虐全球，目前確診個案已突破254萬、超過17.5萬人喪命，各國政府為了遏止疫情蔓延祭出封城令，同時也不斷呼籲民眾落實防疫措施、做好居家檢疫，但依舊有人不甩政府規定到處趴趴走，印尼地方政府首長決定對這些人採取非常手段，將他們通通關進「鬼屋」。

根據《雅加達郵報》報導，為了防止新冠肺炎疫情擴散，印尼斯拉根縣（Sragen）縣長庫斯迪那爾（Kusdinar Untung Yuni Sukowati）要求因為首都雅加達和其他主要城市封鎖而湧入該地區的民眾，自主隔離14天，但有一些人不聽勸導，照樣到處趴趴走，造成當地居民困擾。

縣長庫斯迪那爾為了懲罰不配合防疫隔離措施規範的人，下令讓社區將曾傳出鬧鬼的廢棄房屋打造成「監獄」，並將不遵守規定的人強制關進去隔離。當地官員們選定一棟廢棄房屋後，便將床具搬進去、床與床之間保持一定距離，另外還用窗簾做出隔間。

截至目前為止已有5人被關進這所隔離「監獄」中，當地官員也已再度鎖定3名新來的民眾，準備將他們一起送進去隔離。而已被隔離在鬧鬼「監獄」，來自蘇門答臘島的赫里（Heri Susanto）則表示，目前還沒有碰到任何不尋常的事情，也明白隔離是為了大家的安全，自己往後會記取教訓、乖乖聽從政府宣導。

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(中時電子報)