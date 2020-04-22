現代社會男女關係自由，常聽見有家室的人仍出軌、搞外遇；對此，兩性專家李昂就在節目上分析男女偷吃的心態，直言女生通常較不顧身。而醫藥記者洪素卿也提及，前陣子新聞鬧很大的富豪偷吃，因為手滑將激戰照誤傳給空姐正宮全案曝光，沒想到一看外遇對象竟是越南外傭。

謝震武主持的節目《震震有詞》日前討論「外遇對象真難防，意想不到的小三、小王在身邊」，並請來賓分享案例。醫藥記者洪素卿就提到，富豪將自拍的性愛影片不小心誤傳給正宮，一開始正宮還很高興，想說丈夫怎麼如此有興致，結果一看發現男主角竟是丈夫，不僅如此，地點還在家中浴室，但女主角不是她。

洪素卿說，後來正宮才知道，性愛片中的女主角竟是多年前來家裡幫忙的外籍移工，更悲慘的是，小女兒早已知情，當時還童言童語說「阿水阿姨跟爸爸在床上」、「爸爸把阿姨的奶奶擠起來」，不過當正宮與富豪攤牌後，男方居然還狡辯只是想拍片。

雙方最後鬧上法院，檢方發現富豪與外籍幫傭的確有曖昧關係，經法院審判後，判賠正宮150萬元定讞。洪素卿直言，有時候老公、老婆外遇的對象，真的大部分都是身邊人，包括外籍看護、幫傭。

對此兩性專家李昂就分析，男性喜歡追求被崇拜的感覺，通常會想要展現男人的偉大自尊，這也是為什麼富豪明明有空姐妻子，仍選擇與外傭搞婚外情；而女性在外遇時，更容易拋家棄子、不顧一切，勇敢追求自己的愛，有別於男性多以「利益評估」。

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(中時電子報)