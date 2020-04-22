新冠肺炎疫情持續，各縣市首長拚防疫！最新六都防疫滿意度調查中，新北市長侯友宜滿意度高達88.3%居冠，高雄市長韓國瑜則以37.1%墊底。對此，資深媒體人質疑，磐石艦爆發群聚感染以前，高雄零確診，登革熱也是零，怎麼會是最後一名？他更用新加坡總理李顯龍夫人何晶極具爭議的「Errrr…」反諷。

《遠見》雜誌公布的民調顯示，侯友宜在此次防疫民調中，滿意度高達88.3%，位居第一！台南市長黃偉哲則以82.1%排第二，接下來依序為桃園市長鄭文燦76.6%、台中市長盧秀燕62.6%、台北市長柯文哲的47.3%與高雄市長韓國瑜的37.1%。

對此，韋安在臉書指出，「Errr，Errr，Errr」、「Heee，heee，heee」。他說磐石艦爆發群聚染以前，高雄零確診，登革熱也是零，戴口罩、各項措施都超前，怎麼會是最後一名？他說李夫人看到台灣這怪象，「一定會Errr啦，再加Heee，heee」。

韋安用「Errr，Errr，Errr」、「Heee，heee，heee」，主因為台灣援贈新加坡口罩，何晶在臉書轉發口罩捐贈新聞，並留下謎樣的「Errrr...」引發爭議。日前她又再度發文，卻留下一連串的「Heehee heehee heehee heeheehee」讓人摸不著頭緒。

(中時電子報)