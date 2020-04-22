女醫師找徵信社抓姦，結果竟然被騙4千多萬！台中市一位知名女醫師懷疑老公出軌，找上徵信社調查，徵信社假裝安排高富帥追小三，還說要買鑽戒、豪宅討小三歡心；甚至兩人結婚，通通都是女醫師埋單，慘遭詐騙超過4千萬元。

這件超扯的詐騙案最後爆開，竟是因徵信社見「肥羊」太好宰而鬧內訌，女經理私下向女醫師「告發」總經理收錢不辦事，自己另外向女醫師收錢找高富帥追小三才爆發。

據鏡週刊報導，2011年6月，徵信社前後找來3名男子與小三王女約會，包括求婚鑽戒、柬埔寨買房籌婚禮等費用都找女醫師要。徵信社又誆稱，王女對女醫師下蠱，女醫師又花260萬元解蠱，女醫師前前後後總共花了4149萬，結果小三王女與其中一男子結婚26天就離婚，回頭再與女醫師的丈夫重燃舊情，女醫師覺得被騙，怒告徵信社詐欺。

台中地院法官判決徵信社黃姓總經理應賠償2996萬元、張姓副總賠290萬元、邱姓女經理賠200萬元。

刑事部分，一審依詐欺取財等罪，判黃姓總經理5年6個月、張姓副總4年、邱姓經理3年6個月有期徒刑，台中高分院日前將3人上訴案駁回，並發監服刑，但黃姓總經理未報到，已被台中地檢署發布通緝多時。

(中時電子報)