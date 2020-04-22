台航（2617）向大股東中航（2612）借將來的總經理梅家禮，在今年3月底辭去總經理職務，近日經行政院核定，將於22日召開臨時董事會通過由工務部協理仇忠林跳升為總經理，5月1日生效升。梅家禮則將在5月1日回到中航，擔任執行副總經理。

曾經持有台航股票高達四成的中航，2007年當時執政的民進黨以全額連記法，讓持股超過37％的中航，在董事會改選一席董事都沒拿到，2008年國民黨執政後中航才得以進入台航董事。目前全額連記法已經不被允許。

2009年年初台航向中航借將，該年6月中航推薦梅家禮擔任台航協理，2013年梅家禮升任台航總經理，十多年來，台航一直維持相當好的業績，中航因投資台航股票累計賺了數十億，目前中航對台航持股則已降至10.41％。這次梅家禮辭職引發業界關注，不過台航與中航都對外宣稱是梅家禮個人意願。

台航內定的新任總經理人選仇忠林，民國50年生，海洋大學輪機工程技術系畢業，民國79年1月進入台航工作，原在船務部門，後船務部門切割為航務與工務部，仇忠林主管工務，他將成為台航首位工務出身的總經理。慧洋海運關係企業惠航前總經理譚泰平也是工務出身。

台航目前有兩位總經理，王惠如負責管理業務、財務、勞安與高雄分公司，彭文勳負責管理工務、航務與企劃。

同為官股事業的陽明海運，原任總經理林文博在今年2月15日卸職，陽明子公司光明海運董事長葉陳輝今年3月底退休，兩個職缺陽明都已經交通部同意向行政院提出內升建議，但行政院遲遲未核批，業界笑稱，酬庸的都批得很快，內升的就考慮再三，真是朝中無人難做官！

(工商 )