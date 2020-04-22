(9:40更新)油市潰堤，6月WTI再崩跌逾4成，加上企業財報表現不如預期，加深投資人疑慮，道瓊指數昨再跌631.56點，美股連兩日重挫逾1200點。影響所致，台股今日(22號)開低，下跌103點，暫報10185點。不過隨後在9點10分左右，台股出現一波拉抬，跌幅開始收斂，跌點在百點附近震盪，截至9:41分，暫報10197點。權值股方面，蘋概3王同步下挫，台積電、鴻海、大立光目前跌幅都在1%以內。

亞股也跟進跳水，日股開低持續下探，早盤跌幅1.23%，指數回測19000點關卡附近；至於南韓綜合指數亦同步走低，跌幅已達1%之上。

凱基投顧指出，目前台股沿短期均線上漲的慣性已被破壞，指數若進一步失守10日均線，則可能下探月線及萬點支撐關卡。華南投顧董事長儲祥生則認為，油價大跌不只代表商品報價，同時也要留意對債券、企業營運等的連鎖效應，若從總經、產業面觀察，目前美國企業獲利表現不如預期，後續也可能還有更多利空消息浮現，短線上建議「小心為上」。

(中時電子報)