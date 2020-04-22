蘋果新機iPhone SE現身倒數，中華電(2412)搶在新機登場前，宣布針對多款既有iPhone機款推出限時優惠，其中iPhone XS系列最高降幅達11,000元，盼藉由優惠在現階段冷清的智慧市場中，打出一劑強心針。

蘋果新機iPhone SE即將在4月24日正式開賣，搶在新機登場前，中華電宣布，針對既有iPhone機款推出指定機型限時優惠活動，搭配大4G購機月繳1399元，除了iPhone XS系列最高降幅達11,000元，iPhone 8、8 Plus及iPhone 7、7 Plus最高降幅達8000元，iPhone XR亦同享最高折價4000元之購機優惠。

中華電針對舊款iPhone祭出限時優惠，選擇iPhone XS、iPhone XS Max，月繳1,399元以上，最高調降11,000元，旗艦機種iPhone XS Max 64G只要10,300元，至於iPhone XR，月繳999/1399元，並享現行春季優惠購機折價2000元~4000元，相當於以2900元即可購入iPhone XR 64G，另外，針對喜愛以Touch ID指紋辨識的果粉，搭配大4G購機方案月繳1399元，iPhone 8 Plus 128G只要0元；月繳999元，iPhone 7 128G 0元購機，上述專案優惠價都須搭配30個月租期。

中華電信亦加碼推出Apple Watch合購優惠，申辦iPhone任一機型，搭配指定方案，即享Apple Watch合購優惠最高現折2000元，上述活動時間自4月24日起至5月31日止。

(時報資訊)