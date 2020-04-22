《證交所》國泰投信MSCI ESG高股息指數申請資格認可 08:522020/04/22 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國泰投信向台灣證券交易所遞件申請「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可，是投信公司今年第6件(合計9檔)ETF標的指數資格認可申請案。 證交所表示，根據送件資料顯示，「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」由MSCI Limited所編製，以MSCI台灣指數為母指數，從中篩選出MSCI ESG評級資格在BB以上，ESG爭議分數在3分以上，且提供高股息殖利率的台灣上市或上櫃公司，現有成分股計30檔。 (時報資訊) #國泰投信 #MSCI #高股息 也許您會感興趣 推薦閱讀 行庫淘金 鎖定新科技、高股息 04:092020/04/18 金融．稅務 施羅德 年年橫掃逾20大獎 04:102020/04/20 產業特刊 首檔臺灣電動車指數上路 成分股出爐！ 15:412020/04/20 財經 富邦證兩ETN年度定審 行動通訊3成分股換血 13:042020/04/21 財經 30萬綠行動 永豐金讓地球永豐 16:102020/04/21 財經 國泰投信 申請「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可 18:412020/04/21 財經 陸港觀盤－恐慌情緒緩解 市場偏好「確定性」 04:102020/04/22 全球財經 永豐金30萬個綠行動 讓地球永豐 04:102020/04/22 金融．稅務 國泰投信 申請MSCI ESG高股息資格認可 04:102020/04/22 證券．權證 永豐金罩地球 年拚30萬個綠行動 04:102020/04/22 財經焦點 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 買10口原期…一夜慘賠550萬 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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