國泰投信向台灣證券交易所遞件申請「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可，是投信公司今年第6件(合計9檔)ETF標的指數資格認可申請案。

證交所表示，根據送件資料顯示，「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」由MSCI Limited所編製，以MSCI台灣指數為母指數，從中篩選出MSCI ESG評級資格在BB以上，ESG爭議分數在3分以上，且提供高股息殖利率的台灣上市或上櫃公司，現有成分股計30檔。

(時報資訊)