德州儀器（Texas Instruments Inc）上季業績優於華爾街預期，且雖然看衰本季前景，但所預測的衰退程度仍屬市場預料之中，周二德儀盤後股價上漲3%，稍早前一度漲逾5%，扭轉一般交易時段收跌4.21%的低迷走勢。

德儀公布第一季營收為33.3億美元，較去年同期的35.9億美元下滑7%，但優於分析師預測均值31.8億美元。淨利為11.7億美元，較去年同期的12.2億美元減少。每股盈餘為1.24美元，亦低於去年同期的1.26美元，但優於市場預估的1.01美元。

董事長暨執行長Rich Templeton在聲明中表示，新冠肺炎疫情可能導致營運衰退，以及在客戶需求能見度下降的情況下，我們將採用2008年金融危機模式來預測第二季前景，預期第二季每股盈餘將介於64美分至1.04美元，營收將介於26.1億至31.9億美元。分析師預測該公司本季每股盈餘為1.03美元、營收為31.9億美元。

(時報資訊)