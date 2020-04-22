華通(2313)因台灣廠區發揮生產效益，第1季合併營收為120.89億元，年成長15.59%，華通軟硬複合板今年產能以去瓶頸方式略增10%到15%產能，受惠於美系客戶耳機類產品市佔提升及中系客戶新增訂單，華通預估，第2季業績將優於第1季。

第1季雖然有大陸因新冠肺炎疫情延後復工及歐美地區自3月開始疫情大爆發等利空因素影響，華通因台灣有廠區，且公司產品佈局有斬獲，讓公司第1季營收表現亮眼，3月因大陸廠區生產及物流恢復正常，單月合併營收回升到48.08億元，年成長29.98%，累計第1季合併營收為120.89億元，年成長15.59%。

針對市場從年初就存在美系客戶手機可能延後發表或下修今年出貨量、或耳機類產品採用SIP的解決方案等負面傳聞，華通表示，軟硬複合板具有其獨特性，淡旺季也較其他產品明顯，雖然攜帶式產品的設計多變，是軟硬複合板面臨的一個挑戰，也是一個機會，除了在這幾年努力拓展新客戶以及新產品應用頗有斬獲外，並且謹慎的進行產能擴充配置，已將個別單一客戶產品的影響比重逐年降低，在軟硬複合板的接單是處於一個健全的狀況。

華通以去瓶頸方式將軟硬複合板今年產能略增10%到15%產能，據悉除了在美系客戶耳機類產品增加市佔，於中系客戶的穿戴式產品以及手機鏡頭、電池管理模組等的訂單也頗有斬獲，成為無畏疫情推升今年業績成長的動能。

華通強調，因為客戶和產品夠多，所以可以相對於同業看的較廣、較遠，很多風險都可以預作準備獲得適當的控制，並且有足夠的時間來做因應，這是近幾年華通得以在不確定性高的環境下持續穩健營運的優勢，今年全年業績可望優於去年。

(時報資訊)