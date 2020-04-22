美股周一出現大跌，主因來自油價崩盤(每桶11美元)，導致能源股領跌重挫，屋漏偏逢連夜雨，市場又傳出北韓領導人金正恩病危的消息，使得市場信心潰散、加重台股的賣壓。

技術線型來看，下檔10日均線(10314點)支撐是多頭必須力守的關鍵位置，如果10日線失守、則台股就將進入中期整理架構。

其實，從股市循環結構分析，當股價在低檔時對於利空的消息會鈍化、利多的消息反應敏銳，但當股價來到高檔則利多會鈍化、利空變敏銳；從目前利空消息反應激烈而言，暗示全球股市在經過大幅反彈後都將進入修整階段。

由於加權指數自8523點起漲，波段漲幅達到2187點(最高10710點)，原本技術面就有修正要求，因此無須過度解釋利空訊息，就油價而言，下半年的合約價仍在20美元以上，所以油價的利空衝擊只是短期，反而是無法證實的「金正恩病危消息」是影響市場信心的最大變數。

(時報資訊)