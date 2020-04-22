52歲陳姓男子20日上午7時許，持水果刀闖入新北市永和區某連鎖披薩店，要求店員交出店內現金，得手16萬後變換多種交通工具逃逸，途中竟然還和女網友約砲，永和警分局循線發現他帶一名女子投宿在桃園大園區一家汽車旅館，趁著凌晨時攻堅進入房間，未料當時陳姓搶匪正與該名女網友正在滾床大戰，女方見花容失色，陳嫌訊後移送新北地檢署偵辦。

據悉，陳嫌無業，因缺錢花用持西瓜刀闖入新北市永和區某連鎖披薩店，當時正值開店期間，先挾持葉姓女副理要求將店內現金交出，陳嫌得手16萬後搭乘計程車逃逸。

陳嫌搭計程車逃往台北市，再利用捷運、租車等方式躲避警方查緝，但是明知警方正布下天羅地網追緝，陳嫌竟然還有心情上網約女網友約砲，前天晚間特別用搶來的贓款，租車接了39歲女網友，兩人最後前往桃園區某摩鐵共度春宵。

永和警分局獲報沿途調閱監視器前往桃園市逮捕陳嫌，警方一進入摩鐵房內，見兩人衣衫不整還在床上大戰，讓女方嚇得大叫，警方在陳嫌身上發現7600元現金，陳嫌卻不願意交代其他贓款去向。警方目前仍在偵訊中，訊後將朝搶劫罪嫌偵辦。

(中時電子報)