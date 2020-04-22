一輛載運新冠肺炎檢測樣本的世界衛生組織（WHO）車輛周一在緬甸遇襲，導致駕駛死亡，以及1名政府官員重傷。

據CNN與BBC新聞網21日報導，WHO證實，駕駛索恩（Pyae Sone Win Maung）在緬甸西北部的若開邦（Rakhine）遇襲受傷後不治。

(中時電子報)