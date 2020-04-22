WHO新冠樣本車遇襲 駕駛死官員重傷 08:542020/04/22 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛載運新冠肺炎檢測樣本的世界衛生組織（WHO）車輛周一在緬甸遇襲，導致駕駛死亡，以及1名政府官員重傷。 據CNN與BBC新聞網21日報導，WHO證實，駕駛索恩（Pyae Sone Win Maung）在緬甸西北部的若開邦（Rakhine）遇襲受傷後不治。 (中時電子報) #WHO #武漢肺炎 #新冠肺炎 #全球 #遇襲 #緬甸 #樣本 #駕駛 #死亡 #官員 #重傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困小黃駕駛每人3萬 中部預計花2億4000萬 17:242020/04/18 生活 外送員車禍 機車起火燃燒 17:412020/04/18 社會 嘉縣2歲男童倉庫玩耍 遭父駕駛堆高機撞倒不治 14:052020/04/19 社會 自動駕駛安全嗎？PIDA：光電感測器仍須持續改善 10:102020/04/20 財經 李懿跨行YouTuber 開發新技能成大貨車辣妹駕駛 13:242020/04/20 娛樂 花樣年華姊妹花散步 慘被「黑色巨物」索命 ！兇嫌竟是政委 20:352020/04/20 兩岸 李懿當網紅開發新技能 大貨車考照達陣 04:102020/04/21 娛樂新聞 小黃、遊覽車運將薪資補助 已發出近4.6億 15:002020/04/21 生活 人妻讚小王1夜5次來勁 綠光夫受重傷索賠 18:522020/04/21 社會 去年11月出現首例 防SFTS 爬山當心蜱蟲叮 04:102020/04/22 地方新聞 國際熱門新聞 嫌不夠！韓要增加負擔駐軍費 川普狠打臉 - 國際 助長假訊息！逾30萬人連署 停止直播川普疫情簡報 - 國際 金正恩傳病危 妹金與正動向受矚目 - 國際大事 - 中國時報 WHO新冠樣本車遇襲 駕駛死官員重傷 - 時事 金正恩怎啦？ 日本三緘其口不預測 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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