海軍敦睦艦隊磐石艦爆發多人感染新冠肺炎，目前已累計27例確診，防疫過程引起外界爭議，對此，前海軍艦長呂禮詩也在節目揭密，國軍在船上的生活。

呂禮詩在《新聞挖挖哇》透露，一般海軍的伙食經費比陸軍好，主持人鄭弘儀也好奇問，「在軍艦上可以釣魚嗎？」這也讓呂禮詩有些尷尬，但他坦言有時可以，最新鮮釣上來時，直接做生魚片，剩下再做魚排，不過他的艦隊很少釣魚。

不過他知道因為美軍航行時間通常更長，所以在沒有敵情下是開放的，還可在甲板上烤肉、跳下水游泳等，呂禮詩坦言：「不過一般我們中華民國海軍，這些都是可以做、不能說的。」

鄭弘儀也問到，艦長會不會管到艦上官兵的健康狀況？呂禮詩表示當然會，艦長是從上到下都管，但一個人一定沒辦法，還是要靠各幹部的團隊共同合作，每天會有3次匯報，而船上其實很狹窄，加上要操演，防疫措施其實很難實施，但他也認為資料要確實公開，不要隱匿。

呂禮詩也說官兵的輪班分3班制，若有靠港，休假的人可以出去走走，吃想吃的東西，加上現在港口都有便利商店，所以晚上偷下去買東西也不無可能，事實證明，在放行下船前，就有人偷跑到過超商買東西。

(中時電子報)