除邀張安樂 這堂課也曾邀過基進黨 ！ 09:132020/04/22 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統促黨黨主席張安樂。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡金晏臉書。 中山大學因為邀請統促黨黨主席張安樂演講，引發軒然大波，甚至校長也為此事公開道歉，但有網友發現，該校過去曾邀請的人物多元，不僅也曾邀請代表獨派的「台灣基進黨」，更邀請過高雄市議員蔡金晏，大談「高雄市國民黨的再起」。 而台灣基進黨也在臉書上表示，事實上，該堂課並不只邀請統促黨，也曾邀請台灣基進、綠黨、台澎黨等台派小黨代表演講，討論台灣政治。但是比起其他政黨，該課程邀請統促黨討論政治，基進黨對此相當不以為然。 張安樂在中山大學演講 校長「痛心疾首」向社會道歉 (中時電子報) #邀請 #統促黨 #張安樂 #中山大學 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓投票確定 網曝這動作：國民黨真的急了… 07:512020/04/18 政治 國民黨變更黨主席 遭法院打槍 01:062020/04/18 政治要聞 罷韓三階段拍板定案 港媒傻眼：國民黨竟然一點準備都沒有 10:582020/04/18 政治 國民黨缺中常委 侯友宜：做好分內的事 13:122020/04/18 政治 國民黨變更黨魁遭法院退件 江啟臣下週公布5位指定中常委人選 15:472020/04/18 政治 籲北京勿杯葛台灣入WHO 江啟臣：國民黨執政可以參與 現在應比照辦理 17:092020/04/18 政治 綠委唱衰：沒有「這個」 國民黨什麼都選不上 23:382020/04/18 政治 被政治暗算的經濟陳時中 04:102020/04/20 時論廣場 經濟不能崩盤 國民黨江朱倡排富發現金 04:102020/04/21 財經焦點 當漢子、燕子都不來了 04:102020/04/21 時論廣場 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 比指揮官大？國防部發言人這段解釋 杜紫宸開轟 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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