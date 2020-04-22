蔡金晏臉書。

中山大學因為邀請統促黨黨主席張安樂演講，引發軒然大波，甚至校長也為此事公開道歉，但有網友發現，該校過去曾邀請的人物多元，不僅也曾邀請代表獨派的「台灣基進黨」，更邀請過高雄市議員蔡金晏，大談「高雄市國民黨的再起」。

而台灣基進黨也在臉書上表示，事實上，該堂課並不只邀請統促黨，也曾邀請台灣基進、綠黨、台澎黨等台派小黨代表演講，討論台灣政治。但是比起其他政黨，該課程邀請統促黨討論政治，基進黨對此相當不以為然。

(中時電子報)