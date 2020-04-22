國防部長嚴德發今到立法院國防委員會進行敦睦艦隊官兵染疫相關專案報告，書面報告中坦言，新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，艦指部直到4月9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。敦睦艦隊於9日靠港。

報告指出，衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，國防部於6日持續宣導，本部於7日令轉發防疫管控指導予艦指部，其中包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」可能亦為新冠病毒之癥候等內容，艦指部4月9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。

報告說，航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部4月3日所發布之最新疫情資訊，致未察覺喪失味、嗅覺亦為新冠肺炎之臨床癥候；4月9日獲得新增肺炎通報定義後，亦未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

以下是國防部書面報告約近4千字全文。

「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」

專案報告

主席、各位委員先進：

以下謹就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」提出報告。

壹、前言

敦睦遠航訓練為國軍年度重要施政工作，此項戰備演訓主要目的在使海軍官校與政戰學院海軍組應屆畢業生，將學校所學理論與艦艇實務密切結合，並完成合格簽證，為渠等畢業擔任初任軍官之重要銜接訓練，亦為提升艦隊耐航與遠距離作戰能力，同時肩負宣揚國威、敦睦邦誼及宣慰僑胞之目的，敦睦任務自42年起實施，均能達到訓練效果。

因應新冠肺炎疫情，支隊啟航前經過縝密規劃完成各項整備，同時密切掌握中央流行疫情指揮中心公布之國際疫情狀況，並遵國防部二項明確指導，敦訪國有確診案例，即取消該國敦訪任務，支隊官兵有發燒案例，即取消遠訓任務返國。

貳、防疫作為

本次敦睦支隊原規劃敦訪帛琉等四地，航程8,100餘浬，考量國際疫情狀況及預定參訪地已有確診案例，經綜合評估後，僅訪問帛琉乙地，航行天數由44天縮減至37天，航程亦減至7,000餘海浬。

一、泊港整備階段：

(一)依國防部「因應嚴重特殊傳染性肺炎應變實施計畫暨防疫會議指裁示事項」及海軍司令部「因應嚴重特殊傳染性肺炎應變實施計畫」之指導，支隊於2月13日策頒「嚴重特殊傳染性肺炎應變實施作法」，完成照護動線、區隔休養艙間規劃(如附件1)及流感疫苗施打、專案體檢、各項傳染病危害宣導及最新疫情(新冠肺炎)預防等各項防疫措施；並自20日完成支隊納編人力登艦報到，開始實施自我健康管理。

(二)3月2日支隊全體人員配戴口罩並實施梯口管制，每日量測體溫3次、換氣作業及消毒2次，餐廳浴廁備便酒精及洗手乳與分批用餐等措施，以降低感染風險。

(三)所需防疫物資整備計口罩34,550個（每人每天1片，可達45天存量）、克流感、一般（嚴重）肺炎抗生素、上呼吸道症狀用藥品及600套隔離衣等8類79,290件（如附件2）。

(四)「109年敦睦遠航訓練計畫」全案經本部審查呈報國防部核定後實施。

二、航行期間(0305左營→0312帛琉)

(一)3月5日上午自左營啟航駛帛琉，航行期間依規劃課程執行整合性操演與訓練；每日量測體溫3次、艙間換氣作業及消毒2次，全體持續配戴口罩、分批分時用餐及加強體能訓練。

(二）支隊抵帛琉前3日參考海軍艦戰中心每日情傳亞洲

、大洋洲各國疫情等級及確診人數資訊外，並與駐外館人員連繫詢問確認帛國無確診病例，始執行靠泊敦訪任務。

三、帛琉靠泊(0312-0315)

(一)3月12日支隊抵帛琉，康定艦靠泊碼頭，岳飛及磐石2艦錨泊，於敦訪前配合帛琉檢疫政策、填寫入境他國健康聲明書，並實施全員體溫量測。

(二)靠泊期間因考量疫情影響，取消當地民眾艦艇參訪，僅於碼頭舉行歡迎式、拜會總統、軍威表演、友誼壘球賽及聯合升旗典禮等官式活動；敦訪行程均採分批、分地暨團進團出方式實施。另考量當地未有確診案例，除官式拜會及戶外體育、表演活動，未戴口罩外，餘全程均配戴口罩 (照片，如附件3) 。

四、航行期間(0315帛琉→0409左營)

(一)航行期間依規劃執行整合性操演與訓練，每日量測體溫3次、艙間換氣作業及消毒2次，全體持續配戴口罩、分批分時用餐及加強體能訓練。

(二)3月18日及27日分別依國內所獲國際疫情報告，因敦訪國有確診案例，取消二地訪問行程，支隊依計畫航線自行於海上實施編隊組合訓練。

五、返國靠泊

(一)4月9日支隊返抵左營，掌握人員狀況均正常，循例舉辦歡迎儀式，以凝聚部隊向心及鼓舞官兵士氣，參加人員全程配戴口罩，並採減員及拉大室外安全距離辦理。

(二)4月9日至13日全體人員續留艦隔離，持續每日量測體溫3次、艙間換氣作業及消毒2次。另依「中央流行疫情指揮中心」指導，參照農委會漁業署：「外籍漁工入境檢疫審查程序」，自返國前一站離境應隔離30天，期滿入境時身體無異狀，始得離艦。支隊返國靠泊期間管制不得搭設梯口，人員無法進出，直至14日上午始開放聯檢小組(含左營分院)登艦實施入境檢疫，實施全員體溫量測作業，審查個人填寫之「入境健康聲明」(如附件4)及14天「體溫及健康狀況紀錄表」等，以確認官兵身體健康。

(三)14日下午由司令劉上將實施結訓典禮全程預校；15日上午參謀總長黃上將主持結訓典禮，會場位於戶外開闊空間、通風良好之場地，隊形安排均依防疫規定保持社交距離1公尺以上，全程配戴口罩，典禮後各納編單位返原建制單位歸建並實施補(休)假。

(四)目前3艘任務艦官兵實施隔離檢疫，海軍已妥善調整相關兵力運用規劃，不影響戰訓任務執行。

參、缺失檢討

一、防疫通報機制未落實

(一)依指導計畫支隊於國外航行期間，各駐艦醫官每日1400時彙整該艦就診狀況，回傳支隊醫療小組彙整，由醫療小組長綜合評量病情，並向支隊長報告。

(二)磐石軍艦共377員，其中148員有就診紀錄(合計226人次)，發燒個案5員，新冠肺炎篩檢為陰性，餘就診人員中確診13員(就診紀錄分析如附件5)。

二、未即時傳遞防疫動態資訊

(一)衛福部疾管署於4月3日發布新冠肺炎通報，新增「嗅味覺異常」等項目，國防部於6日持續宣導，本部於7日令轉發防疫管控指導予艦指部，其中包含「乾咳、腹瀉、嗅味覺異常」可能亦為新冠病毒之癥候等內容，艦指部4月9日才以包裹式軍網電郵傳送支隊。

(二)航行途中，因隨艦醫官未接獲衛福部4月3日所發布之最新疫情資訊，致未察覺喪失味、嗅覺亦為新冠肺炎之臨床癥候；4月9日獲得新增肺炎通報定義後，亦未能回溯追蹤曾喪失嗅、味覺症狀人員。

三、聯檢疫調欠嚴謹

本軍檢疫過程雖參照疾管署現行作為擬訂，惟未將掌握之最新關鍵病癥疫情資訊(嗅味覺異常)，列入個人填寫之「入境健康聲明」勾選項目，疫調作業程序待加強。

四、事前防疫措施規劃不足

艦指部為因應新冠肺炎及流感防疫，雖訂有單位及個人防範措施，但均僅係針對境內防範措施，而未針對執行遠航任務期間，於行前訂立應遵行之防疫措施與相關標準作業程序，致敦睦艦隊即將訪抵左營港前，所適用之檢疫程序、入境條件仍不明確，而不得不以比照其他部會之規定辦理，顯有事前規劃不足之缺失。

上述缺失經國防部初步調查確認，敦睦支隊在行前、執行任務期間及休假前的聯合檢疫工作皆未落實風險管理，導致未能捍衛各道防疫關口，引發社會指摘，嚴重斲傷國軍形象。

肆、後續防疫處置

一、成立應變中心

4月18日支隊官兵發生確診病例，本軍即遵國防部指導，同步成立應變中心，指導處置作為如后：

1、已休假返家人員在家待命，要求不得搭乘任何大眾交通工具，並與家屬保持距離、配戴口罩。

2、相關資訊一律由中央流行疫情指揮中心發布。

3、調查個人接觸史。

4、三艘任務艦與碼頭周遭環境實施全面消毒。

5、要求全軍配戴口罩。

6、依CDC指導完成檢疫隔離所人員安置分配及後續集結點與接駁人員規劃。

二、完成人員運輸計畫

完成人員運輸計畫，檢派專車將支隊717員(除各艦9員留艦隔離)，送至7處檢疫所隔離，並管制完成採檢；另增派7名上校，至各檢疫所配合應變中心協處；集結地點選用說明：

1、以最短時間、最少集結人數，迅速完成集合，以減少官兵在外接觸範圍。

2、集合地點以場地空曠、通風良好及地標明顯、易於辨識、不易混淆之地點。

3、因當時有時間壓力，必須於最短時間內，急於將同仁招回，因此任務規劃未儘周全，事先未能與相關單位溝通協調，造成社會大眾擔憂與困擾，海軍在此表達歉意。

三、實施營區內外全面消毒

1、本軍已訂定左營軍區與周邊環境消毒實施計畫，4月18日完成水星6號碼頭及西1-4號碼頭大面積消毒作業，19日完成支隊三艘艦各艦艙間消毒，以降低感染風險。

2、自4月20至24日由陸戰隊及陸軍化兵連陸續完成左營地區17處營區內及營區外周遭環境消毒作業，使地區官兵及附近民眾安心。

四、左營軍區除施工工程外全面禁止會客

遵國防部指導自4月18日起，暫停各營區一般會客作業，已簽奉權責長官核定之工程，落實要求施工人員全程配戴口罩並填寫「健康切結書」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治自我評估表」及體溫量測等各項防疫作為，另施工單位須指派專人全程陪同督導。

五、檢疫隔離官兵及眷屬照顧

本軍已令示敦睦支隊納編人員之上一級單位，編成關懷小組，針對進入檢疫所隔離之官兵弟兄及其眷屬，要求經常關懷慰問，提醒注意個人身體狀況，做好自主健康管理，同時提供眷屬協處專線電話，確實做好官兵及眷屬照顧工作。

六、精進風險管控作為

(一)增加艦艇分艙分流作為

1、考量艦艇特性，於防疫期間藉分艙、分隊、分流、分時等方式，將各部門、各隊人員打破原建制，平均分配至各住艙，避免感染影響艦艇應有戰力。

2、官廳、士官長廳、上士廳及大飯廳等用餐地點，座位採梅花座間隔方式規劃，並標註座位點，確保用餐安全距離。

(二)落實疫情資訊即時傳遞機制

疫情資訊，應即時傳遞至支隊，使各艦醫療人員儘早掌握最新疫病訊息，做出正確診斷，使官兵獲得良好照護。爾後重大疫病資訊，納入作戰系統通報機制，避免類案再生。

(三)強化醫官職業敏感度

醫官在接獲新興傳染病相關徵候與通報重要資訊時，應納入醫療診斷或防疫常態作業，並回溯就診紀錄有無類案，以有效防範傳染疾病爆發，肇生群聚感染，確保全艦人員安全。

伍、結語

本部執行敦睦遠航訓練任務期間，未能做好防疫工作，肇生人員感染新冠肺炎事件，造成國內防疫缺口，引發社會關注，深感抱歉，艦隊3艘官兵實施隔離檢疫，海軍已妥善調整相關兵力運用規劃，不影響戰訓任務執行。後續本軍將全力配合中央流行疫情指揮中心及國防部專案小組調查，儘速查明原因，防止疫情擴大，確保國軍戰力完整。

(中時 )