新冠肺炎病毒肆虐，全球積極研究病毒藥物之際，有人藉機想發災難財。桃園市「滿合誓願念佛會」大溪分會孫姓負責人，涉嫌夥同戴姓男子誆稱有醫治新冠病毒的「龍精」，偽稱要募資製藥送患者，向信眾詐騙200多萬元。台中市調處將「龍精」送驗，發現只是一般酵素產品，依違反《傳染病防治法》等罪嫌將孫、戴2人移送法辦，檢方複訊後諭令孫15萬元交保、戴男請回。

台中市調查處調查，滿合誓願念佛會大溪分會67歲孫姓負責人，夥同60歲中和分會戴男，在2020年2月初購入一批瓶裝酵素產品，向信眾誆稱產品名為「龍精」，是由奇人道僧耗時27年研發而成，早在2003年間成功醫治SARS病患。

孫男宣稱，龍精治癒上百名癌症病患，可用來醫治新冠肺炎，規畫要募集2000萬元經費生產1萬瓶龍精，送給大陸新冠肺炎患者飲用。

孫男等人號召信眾共襄盛舉，以1萬元為單位捐款；捐款者也可獲得龍精飲用，引起信眾一窩蜂捐款，1名蒲姓信眾還透過通訊軟體line，對外發送「『龍精』為新冠肺炎解藥」等不實訊息向民眾募捐，短短幾天就募到約200萬元。

台中市調處獲報後，將龍精送去檢驗，發現只是一般酵素食品，報請台中地檢署指揮偵辦。中檢檢察官張桂芳4月初先後指揮調查官搜索孫男、戴男住所，共查扣約90瓶龍精及自製標籤等證物，並依《傳染病防治法》及詐欺罪嫌將2人送辦。

孫男辯稱，他的師父曾發明過龍精，他找到效果「類似龍精」的產品，若檢方懷疑，他可陸續退回募款。檢方複訊後，諭令孫男以15萬元交保、戴男請回，全案擴大偵辦中。

(中時電子報)