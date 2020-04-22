台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員賴昆佑與王藝樺，日前10時許擔服巡邏勤務，接獲民眾報案於文心路與向心路口違停嚴重，前往該處取締時發現一名90歲的張姓老翁，獨自坐於公車站前，臉色凝重且手摸著胸口，員警立即趨前關心。

警方指出，王姓員警詢問老翁「為何一人在這裡？是否需要幫忙？」該名老翁一直喊著「胸口不太舒服」；另一名賴姓員警突然回想起，出勤前有一位民眾心急如焚至所稱「父親早上7時許出門運動後就沒回家，因父親年事已高且身體狀況大不如前，擔心其有生命安危，希望通報失蹤請警方協助尋找。」

賴姓警員快速用M Plice系統查詢該老翁年籍資料，確定為目前在所報案民眾之失蹤父親，立即電話通知該民眾到現場，家屬見到父親平安大大鬆一口氣，趕緊將父親送醫檢查。家屬表示，感謝警方熱心幫忙，才能即時尋獲父親，避免意外之發生。

大墩派出所長葉信良呼籲社會大眾，家屬應多關心高齡長者之身體狀況。民眾若在路上發現有老人家神情緊張、疲憊或長時間徘徊路邊等異常狀況，也請速撥110專線或轄區派出所電話，報請警方協助。

(中時 )