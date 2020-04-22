英國愛丁堡大學解剖博物館有4具台灣原住民的頭骨，據其文獻顯示取得時間為1874年至1875年，地點為牡丹社，涉及原住民族重大歷史事件「牡丹社事件」，原民會在今天的專題報告中及提，已在去年12月27日及今年3月18日與文化部研商遺骨返還作法，後續將由屏東縣政府邀集相關機關辦理部落諮商會議。

立法院內政委員會今天邀請原民會等單位就「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告。

(中時 )