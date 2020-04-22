愛丁堡大學還牡丹社原民頭骨？ 原民會：仍待討論 09:192020/04/22 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院內政委員會今天邀請原民會等單位就「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國愛丁堡大學解剖博物館有4具台灣原住民的頭骨，據其文獻顯示取得時間為1874年至1875年，地點為牡丹社，涉及原住民族重大歷史事件「牡丹社事件」，原民會在今天的專題報告中及提，已在去年12月27日及今年3月18日與文化部研商遺骨返還作法，後續將由屏東縣政府邀集相關機關辦理部落諮商會議。 立法院內政委員會今天邀請原民會等單位就「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告。 (中時 ) #原住民 #牡丹 #原民會 #原住民族 #民族 也許您會感興趣 推薦閱讀 降低疫情衝擊 原民紓困釋利多 04:102020/04/18 財經焦點 原民會爭取4000萬特別預算 助部落景觀優化 15:432020/04/20 生活 沈榮津台語答詢廖國棟 蔡正元：不要搞錯歷史 17:362020/04/20 政治 原住民聽不懂閩南語 遭綠媒曲解禁止說台語 19:232020/04/20 政治 部落疫期優化景觀 原民會補助4000萬 04:102020/04/21 財經焦點 高師大成立全國唯一族語教學原民專班 21日揭牌 17:002020/04/21 生活 門檻太高 不利弱勢原住民 04:102020/04/22 財經焦點 生活熱門新聞 敦睦艦隊疫情延燒 新北公有場館續封至5月3日 - 生活 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 不止台中一中！ 海軍傳曾集結烏日東園國小 - 生活 SYM超佛！CBS2.0安全加值不加價 再領政府千元補助！ - 生活 磐石艦14日就有人偷跑 醫憂：恐會飆破百例 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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