高雄市前金區光復三街及河東路21日晚間路面坍塌，工務局接獲市民通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，現場初步勘驗結果，疑似建商施工造成路面塌陷，工務局長吳明昌也親自到場坐鎮，馬上土方回填，該建案已勒令停工。

高雄市政府工務局表示，前金區光復三街及河東路在21日晚間10點坍陷，主因為建商正在進行連續壁施工，在靜置階段壁內坍陷，工務局第一時間已前往現場掌握狀況，工務局長吳明昌凌晨亦在現場坐鎮指揮，目前初步採取土方回填，該建案並已勒令停工。

事發後，新聞局長鄭照新凌晨趕抵現場，用手機側錄工務同仁現場處理狀況，市府工務局也立即成立災害應變小組，依標準作業程序第一時間掌控災情，以策市民安全。目前承造廠商齊裕營造已於坑洞內底部回填礫石級配、上層回填水泥砂漿進行緊急處理，避免後續損壞擴大，並且標立暫時通行，往後若要復工，需做好周邊加強措施後再檢討復工。

(中時 )