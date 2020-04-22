高雄市前金區光復三街及河東路21日晚間路面坍塌，工務局接獲市民通報，隨即協同高雄市土木技師公會方定成技師至現場勘查，現場初步勘驗結果，疑似建商施工造成路面塌陷，工務局長吳明昌也親自到場坐鎮，馬上土方回填，該建案已勒令停工。
高雄市政府工務局表示，前金區光復三街及河東路在21日晚間10點坍陷，主因為建商正在進行連續壁施工，在靜置階段壁內坍陷，工務局第一時間已前往現場掌握狀況，工務局長吳明昌凌晨亦在現場坐鎮指揮，目前初步採取土方回填，該建案並已勒令停工。
事發後，新聞局長鄭照新凌晨趕抵現場，用手機側錄工務同仁現場處理狀況，市府工務局也立即成立災害應變小組，依標準作業程序第一時間掌控災情，以策市民安全。目前承造廠商齊裕營造已於坑洞內底部回填礫石級配、上層回填水泥砂漿進行緊急處理，避免後續損壞擴大，並且標立暫時通行，往後若要復工，需做好周邊加強措施後再檢討復工。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。