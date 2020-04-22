電感廠奇力新（2456）傳出人事異動，總經理一職鐘世英下、郭耀井上，原為營運長的郭耀井同時也將出任執行長職務，隨著國內被動元件廠陸續擠入全球前三大之列，主帥壓力倍增，從去年第四季以來，合計市值2,660億元的被動元件廠、總計四家換將。

奇力新經過多次整併，已經位居全球第三大電感廠，今年第一季毛利率止跌，重返成長軌道，每股盈餘1.03元，第二季營運表現可望持續成長，惟奇力新21日晚間公告人事異動。

奇力新總經理職務將由原營運長郭耀井接任，郭耀井同時也將接掌執行長一職，相關人事異動將自5月1日起生效，未來鐘世英將轉任奇力新經營決策管理委員會副執行長。

郭耀井於104年就任奇力新營運長職務，曾任職吉悌電信（SIEMENS）資深經理、奇錸科技（錸德集團）營運長、亞太電信（股）公司首席協理、摩托羅拉電子（MOTOROLA）產品技術總監、威寶電信／台灣之星（股）公司總工程師。

被動元件產業去年景氣回落，儘管獲利衰退，但各大廠仍相繼繳出獲利歷史次高紀錄，隨著景氣匹變，今年還有新冠肺炎疫情攪局，從去年第四季開始，已有國巨（2327）、日電貿（3090）、華新科（2492）等三家被動元件廠總經理交棒，加上奇力新也在21日宣布人事異動，合計市值高達2,660億元。

而隨著龍頭廠國巨順利完成GDR定價，取得6.5億美元資金，下半年合併基美邁入最後一哩路，新國巨將如期成軍，可望與競爭對手進一步拉開差距，被動元件產業將因這樁合併案，進入全新的競爭風貌。

(工商 )