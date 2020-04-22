鼓勵保戶運動、健走的保單正夯。據保險局統計，今年第一季以運動習慣折減保費或增加保額的保單共20張，三個月就賣逾1.5萬張、初年度保費近2.5億元，張數比去年同期成長近20倍，保險金額也成長633％，應是目前壽險業成長幅度最大的保單。

保險局鼓勵各保險公司推出「外溢保單」，即保戶投保除了有人身或醫療保障外，保單相關機制還能督促保戶注意健康、養生等，減少罹病率或死亡率，保險公司亦可降低理賠率，有外溢效果，所以稱為外溢保單。

目前共8家壽險公司推出三大類外溢保單，最大宗是以運動習慣折減保費或增保額者，共有台灣、國泰、南山、中國、新光、富邦、第一金等七家壽險公司推出20張運動健走保單，銷售量亦是外溢保單中第一名。

今年前3個月運動型外溢保單共銷售1萬5,386張，比去年同期大幅成長19.6倍，且這些保單多是特定傷病或重大疾病險，即分年繳費，一年保費多在1~4萬元左右，如今年首季新契約保費2億4,999萬元，等於平均一件保費才1.6萬多元，與一張保費動輒數萬到數十萬元的儲蓄險相比，這款算是積沙成塔型的保單。

去年全年運動健走保單共銷售2.9萬張，新契約保費近6.56億元，目前雖遭遇新冠肺炎疫情阻撓保單行銷，但疫情亦喚起保戶投保健康險的意識，各公司並主打運動增加免疫力，所以若今年維持倍數成長，運動健走型保單全年可望破6萬張，新契約保費可逾10億元，成為健康險的主力明星商品。

第二類外溢保單是以健檢等體況數值折減保費或增保額，有國泰、南山、康健、台灣、新光、富邦等六家壽險公司，共推10張單，首季銷售7,027張，比去年同期略減15張，但保費4,692萬元，則比同期成長41％，亦算較大成長幅度的保單。

第三款是以其他非現金給付方式促進健康，共有國泰、富邦、新光推出3張保單，富邦及新光是給付健檢機會，國壽是給付長照服務，首季主要是長照實物給付保單銷售31張，保費73萬元，屬仍在蘊釀型保單。

(工商 )