美股四大指數全面下挫，台股22日開低在10,256.11點，隨後跌幅擴大逾136點，集中及櫃買市場賣壓湧現，指數續向下探底。

油價繼續重挫、進一步衝擊市場信心並讓全球經濟展望惡化影響，美國四大指數全面下挫，道瓊工業平均指數過去兩個交易日合計已大跌超過1,200點。

群益投顧指出，台股面臨3月12日向下跳空缺口上下沉重反壓，不易有效克服下，陷入漲多區間震盪的機率偏高。區間甩動幅度重要取決因素，在於美股超級財報周大型股表現。

短線比較強勢走勢，為呈現相對膠著態勢，仍有守「萬一」關卡的企圖，但上檔季線上下壓力沉重下，上檔空間亦不大、3月12日向下跳空缺口上下，反壓不易有效克服。

但從美垃圾債市場多空對決加大態勢下，環境從軋空手轉為多空力度轉趨平衡，亦無法排除美科技大廠陸續揭露財報下，區間甩動幅度加大、回探封閉4月7日向上跳空缺口的風險。

(工商 )