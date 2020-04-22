台積電21日發布108年度年報，在先進製程及先進封裝等技術研發上已有明顯突破。台積電今年除了5奈米進入量產、3奈米持續研發外，今年會加快2奈米研發速度。另外，台積電看好整合型扇出（InFO）等先進封裝保持強勁成長，今年投入包括系統整合晶片（SoIC）等3D先進封裝技術開發，以提供業界系統級解決方案。

台積電去年5奈米製程（N5）進入試產並在今年進入量產，可望拓展客戶的產品組合，並且隨著客戶尋求建立其產品領導地位時擴大潛在市場。

台積電在年報中指出，雖然半導體產業逼近矽晶的物理極限，N5製程仍遵循摩爾定律，3奈米（N3）製程技術大幅提升晶片密度及降低功耗並維持相同的晶片效能，去年的研發著重於基礎製程制定、良率提升、電晶體及導線效能改善以及可靠性評估，今年將持續進行N3製程技術的全面開發。

台積電去年領先半導體產業進行2奈米（N2）製程技術的研發，在關鍵的微影技術上開始進行N2以下技術開發的先期準備。年報中指出，N5技術已經順利移轉，針對N3技術的開發，EUV微影技術展現優異的光學能力與符合預期的晶片良率。台積電今年將在N2及更先進製程上將著重於改善EUV技術的品質與成本。

台積電藉由無縫整合的前段晶圓製程與後段晶片封裝，提供先進封裝解決方案，實現了晶圓級製程的系統整合，去年推出第五代InFO解決方案支援行動裝置及高效能運算產品，CoWoS（基板上晶圓上晶片封裝）技術持續更大尺寸中介層的異質整合。台積電開發SoIC先進封裝技術，是領先業界的3D晶片堆疊解決方案，能夠整合多個非常鄰近的晶片並提供最佳的系統效能。

台積電董事長劉德音及總裁魏哲家在致股東報告書中指出，今年國際間貿易緊張局勢造成總體經濟的不確定性持續存在，台積電將保持靈活的應變能力，致力於業務的基本體質，進一步加速技術的差異化。台積電是「大家的晶圓技術產能提供者」（everyones foundry），公平且公正的對待所有客戶，會盡全力保護智慧財產，秉持最高的誠信正直原則經營業務，並且堅守技術領先、卓越製造、客戶信任的三位一體競爭優勢。

(工商 )