奇力新(2456)公布第1季財報，稅後盈餘為2.62億元，年減19.22%，單季每股盈餘為1.03元，受惠於遠距生活、雲端運算及宅經濟需求，可望帶動奇力新伺服器、NB及網通客戶第2季出貨上揚，奇力新董事會也通過由郭耀井接任總經理，受到歐美股市重挫影響，奇力新今天股價以平盤開出後一度小跌，隨後逆勢翻紅。

第一季因新冠肺炎疫情，全球供應鏈與需求面皆受到影響，奇力新集團以全球廠區佈局因應不斷變化疫情，分配調整不同區域廠區產出，以滿足客戶需求，降低疫情對公司營運的衝擊，第1季合併營收為36.2億元，較去年同期下降2.07%，營業毛利為9.12億 元，較去年同期下降15.34%，單季合併毛利率為25.19%，較去年同期減少3.95個百分點，但已見回升，稅後盈餘為2.62億元，較去年同期下降19.22%，每股稅後盈餘為1.03元。

展望第2季，奇力新表示，由於新冠肺炎疫情導致宅經濟、遠端學習與辦公、雲端運算及高速數據串流需求急速上升，可望帶動筆電、PC、伺服器與網通客戶群出貨上揚，而未來5G、物聯網、Wifi6等新市場將持續發展，奇力新集團佈局效益可期。

奇力新董事會也通過人事異動，由郭耀井接任總經理一職，並於5月1日生效。

(時報資訊)