台北市長柯文哲。(擷取自中時電子報直播)

國軍敦睦艦隊發生群聚感染，磐石艦上共計有27名官兵確診新冠肺炎。台北市長柯文哲被問及此事時，他說軍人是國家命脈，該檢討就檢討，大家應坐下來開誠布公，該怎麼解決就怎麼解決。他說就他的專業來看，「這是危機」，就要把問題處理掉。對於封城演習，柯文哲表示，下個禮拜會桌上演習。

對於很多縣市都在做封城計畫，台北市做法是什麼？柯文哲表示，一般演習是書面作業才是桌上演習，後來實體演練，前面還是要做。他說北市封城與否比想像中困難，行政院跟立院關起來要怎麼做，北市要跟中央協調，他說北市不是要封就封，下個禮拜會桌上演習。

至於多少人確診會封城？柯文哲表示，封城有各種程度，按照實際上的需要或執行上困難與否，執政上有務實考量，成本跟效益，因此無法回應多少人確診就封城。

對於磐石艦上共計有27名官兵確診新冠肺炎，柯文哲被問及此事時，他說軍人是國家命脈，該檢討就檢討，大家應坐下來開誠布公，該怎麼解決就怎麼解決。他說就他的專業來看，「這是危機」，就要把問題處理掉。他說越混亂的時刻越不要罵人，先把問題解決才是重點。他說應該先把危機處理完，現在不是獵女巫的時候。

(中時電子報)