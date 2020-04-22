恩智浦半導體（NXP Semiconductors）宣佈推出全面的Wi-Fi 6（802.11ax）產品組合，極大化拓展能夠採用最新Wi-Fi標準的產品與市場規模。恩智浦擴展的Wi-Fi 6產品組合顯現恩智浦全新端對端解決方案的願景與差異化技術方法，旨在幫助汽車、存取、行動裝置、工業和物聯網市場，迎接連結創新的時代。

Wi-Fi 6針對連接增添眾多改進，包含對稱的數千兆位元（multi-gigabit）上傳和下載、大幅降低延遲、增加容量，並提升跨應用程式的電源效率。截至目前，這些技術進步一直僅限於高階產品。透過恩智浦廣泛產品組合，現在這些優勢可運用在多個市場進行大規模部署，讓產品具備當前最先進的Wi-Fi功能，其中包含效能提升高達4倍、覆蓋範圍更廣、電池壽命延長、連接可靠性更高等。

恩智浦半導體安全與連接部門資深副總裁Rafael Sotomayor表示，為向更廣泛的市場提供Wi-Fi 6，OEM廠商需要能夠滿足其需求的Wi-Fi 6選項。他們需要能夠符合不同細分市場的效能和成本需求的產品系列。透過恩智浦最新連接解決方案，我們幫助客戶能更輕鬆地投資我們的Wi-Fi 6平台，進而將Wi-Fi 6用於智慧家庭、互聯汽車與工業機械。我們很高興看到這些市場獲得Wi-Fi 6的聯網優勢。

ABI Research Wi-Fi、藍牙與無線連接部門首席分析師Andrew Zignani表示，目前為止，Wi-Fi 6的普及主要是由智慧手機推動。然而，我們希冀自2020年開始，能在物聯網、基礎建設和汽車市場內建立強大的推動力。此增長將由已經過功率和成本最佳化的晶片組（如恩智浦最新產品）進一步推動，進而提高Wi-Fi在其他應用的可行度，並協助為該技術開創全新機會。

透過業內最廣泛的無線技術產品組合之一，恩智浦致力加速實現對可預期的自動化互聯世界之願景。該產品組合與EdgeVerse平台的處理能力整合後，恩智浦處於獨特地位，能夠支援智慧連網裝置，幫助生活更加輕鬆安全且更便捷。無論是連接大眾與網際網路、將物聯網裝置加入雲端、或以意想不到的全新方式與汽車通訊，恩智浦產品組合可讓客戶能夠自信地推動其創新理念並建立信賴。透過與合作夥伴合作，我們正在連結世界，並且提供能夠共同推動社會發展的解決方案。

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