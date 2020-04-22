北韓最高領導人金正恩驚傳進行心血管手術後「病危」，對此，美國總統川普21日表示，不確定報導是否是真的，如果是真的，那他祝福金正恩。

北韓最高領導人金正恩驚傳進行心血管手術後「病危」，對此，美國總統川普昨（21）日表示，不確定報導是否是真的，如果是真的，那他祝福金正恩。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，CNN昨日引述美國官員說法指出，金正恩動完心血管手術後「情況危殆」，對此，美國總統川普周二在白宮記者會上祝福金正恩一切都好，「祝他好運。」

川普說，「如果他的狀況真如報導所言，那一定非常嚴重…」，「我只希望他一切都好」，重申兩人關係很好。

不過川普也強調報導尚未經過證實，更批評因為是來自CNN的新聞，所以可信度不高。

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）昨日表示，白宮正在「密切監控」有關金正恩病情的報導。

針對CNN指金正恩病危，南韓官方昨日第一時間就駁斥報導，指出目前未偵測到任何跡象顯示金正恩身體出現異狀。路透社指出，熟悉美國情報圈的消息來源也質疑報導的真實性，一名美國政府的韓國專家表示，任何和金正恩直接相關的消息都是高度機密的情資，不太可能洩漏給媒體。

(中時電子報)