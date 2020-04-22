台積電(2330)今日隨著美股下跌而開低，股價開低0.5元但隨後跌幅擴大，一度下跌4.5元至290.5元。台積電在剛公布之108年度股東報告書中，指出先進製程持續加速研發，期待5G相關及高效能運算（HPC）帶動未來幾年之強勁需求。但若疫情持續且加劇，仍可能對營運帶來重大的不利影響。

台積電ADR周二收51.37美元，下跌1.22美元或2.32%，折合台幣每股約309.3元。台積電周二收在295元，外資再賣超15657張，累計兩日共計賣超16732張。

台積電21日發布108年度年報，表示公司持續在先進製程之技術研發。今年除了5奈米進入量產、3奈米持續研發外，台積電今年會加快2奈米研發速度。

台積電股東報告書中，提及台積電去年營收連續10年創下紀錄。期待5G相關及高效能運算（HPC）應用的發展，將會在未來幾年帶動台積電先進技術的強勁需求。

台積電去年持續增加研發費用，達到29.6億美元新高，延續技術上的領導地位。台積電指出，去年5奈米製程（N5）進入試產並在今年進入量產，今年將持續進行3奈米（N3）製程技術的全面開發。台積電去年並領先半導體產業進行2奈米（N2）製程技術的研發。

展望未來，台積電認為，5G網路在通訊上帶來的顯著進展，將開啟許多不同類型的終端連結裝置的應用，並且驅動數據量呈指數成長。數位運算如今已逐漸變得無所不在，同時需要大量的運算能力，期待5G相關及HPC應用的發展，將會在未來幾年帶動台積電先進技術的強勁需求。

此外，年報中揭露新冠肺炎疫情雖然在年報刊印日為止還未對營運造成重大影響，但若疫情持續且加劇，仍可能對營運帶來的重大的不利影響，其中最差的預期是可能會導致半導體供應鏈中斷。

台積電年報中指出，針對近來2019新型冠狀病毒（COVID-19）的大流行，可能對台積電的業務和運營績效產生重大不利影響，包括但不限於以下三個可能情況：一是中斷全球半導體供應鏈以及台積電的供應商的運營，包括亞洲、歐洲及北美。其次是全球客戶需求減緩的下行壓力。第三，由於工廠或辦公室被迫關閉或部分運營而導致台積電產品潛在的生產延遲。

(時報資訊)