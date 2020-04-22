敦睦艦隊爆發集體染疫，國防部部長嚴德發向蔡英文總統自請處分，外界解讀意在替執政黨設下防火牆，嚴德發今天上午赴立法院外交國防委員會備詢前受訪否認此說法，強調敦睦遠航磐石艦官兵學生染疫後，國防部跟海軍必須完整對整個調查與應處，這本來就是國防部與海軍本身的事情，「當然也會跟總統府報告，府方也會給予指導」。

民進黨立委王定宇在臉書爆料敦睦艦隊進行帛琉以外的重要機密任務，國防部長嚴德發昨晚首次證實，4月12日中共遼寧艦穿過巴士海峽，必須要有應對，因此派敦睦艦隊2艘作戰艦監控。

媒體詢問，王定宇所指稱的是否牽涉到美國關島行程，嚴德發說，敦睦遠航屬於軍事訓練，科目除了敦睦邦誼，還有學生的教育課程與實務連接，其中軍事訓練就是在區域海域作護航訓練，這一類都在敦睦遠航訓練裡面來做，跟戰備任務有關，細節外界解讀不同，不方便跟大家報告，我們都有做，但沒有跟其他國家的友軍接觸。

媒體追問，機密任務是由國防部拍板或需經國安高層決定，嚴德發直言「沒有」，指這是年度計畫科目，都在本身防衛作戰範疇中。至於外界質疑嚴德發的請辭在替蔡英文總統設下防火牆，被問到此時，嚴德發連聲「沒有」，強調敦睦遠航磐石艦官兵學生染疫後，國防部跟海軍必須完成整個調查與應處，這是國防部與海軍本身的事情，「當然也會跟總統府報告，府方也會給予指導」。

(中時 )