美股連兩日大跌1200點，華爾街多頭分析師指出，美國股市可能需要18~24個月的時間，才能重返高點，看好股市今年先蹲後跳，經濟下半年有望快速復甦。

外媒報導，標普500指數在今年2月19日創下3393點的歷史高位，但周三收盤已經掉到2736點。美國資產管理公司Federated Hermes分析師Phil Orlando警告，接下來1~2個月的經濟數據和企業財報將會非常慘烈，美股恐出現10%的波動，研判標普500指數得花18~24個月的時間才能重返歷史高位，並突破3400點。

儘管保守看待美股近期走勢，但Phil Orlando並未停止購買股票，他稱至少兩年的時間內有進場買股票的機會，並強調「耐心是一種美德」。

Phil Orlando預測，美國經濟將在未來1~2個月內緩慢重啟，下半年開始快速復甦。針對個股表現，他認為短期內科技和醫療保健類股表現將優於大盤。

美股道瓊指數周二下跌631點或2.67%，收23018點；標普500指數跌86點或3.07%，收2736點；那斯達克指數跌297點或3.48%，收8263點。

(中時電子報)