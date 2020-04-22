金曲歌王「JJ」林俊傑，今(22日)遭周刊爆料，利用歌迷會斂財，8年至少吸金4億台幣，不過以他在演藝圈的成就，加上曾傳出的富二代背景，都讓大家根本不相信，他會利用歌迷斂財。

林俊傑不僅才華洋溢，更是華語樂壇的「行走的CD」，唱紅不少金曲，加上商演、演唱會和代言等，身家估計有10億以上，而他本身靠自己就能不愁吃穿，之前網路更盛傳他的驚人家世，稱他爸爸是新加坡最大電信股東之一，投資一家律師事務所，媽媽曾是美國一家石油公司的亞洲區負責人，哥哥任職跨國瑞士銀行亞太區副總裁。

不過林俊傑曾闢謠自己不是富二代，但家境算不錯，爸爸從事電話相關事業，媽媽經營卡拉OK店，但不是石油公司負責人，哥哥是任職歐洲體系銀行，但職稱是經理。而他自己除了演藝事業外，副業也經營有聲有色，靠自己就能讓外界稱現了。

而對於遭爆非法吸金，林俊傑工作室也表示，「粉絲會不存在營利目的，入會的粉絲所收到的福利，遠遠超過會費金額，強調是遭有心人士抹黑，並表示對網路上的不實指控保留法律追訴權。」

(中時電子報)