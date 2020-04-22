陸股三大指數開低 深成指開盤跌0.78％ 10:062020/04/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油市恐慌持續到第二天，衝擊全球股市表現。A股23日開低，滬指開報2,814點，跌0.46％；深成指開報10,424點，跌0.78％；創業板開報2,005點，跌0.9％。 從盤面上看，石油、鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬、水泥、房地產、金融、電力股偏弱；半新股靠穩。 (工商 ) #全球 #開報 #深成指 #陸股 #三大指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 央行：全球債務遽增 全球債務相對GDP比率將再創新高 20:332020/04/18 財經 後新冠時代 法人相中四標的 04:092020/04/19 財經要聞 牛津：疫情解封難如意 下半年景氣復甦很緩慢 22:492020/04/19 財經 牛津：下半年景氣復甦會很慢 04:102020/04/20 金融．稅務 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 北上資金挹注 陸股後市有撐 04:102020/04/20 投資理財 《基金》美股基金連3周穩居全球吸金王 15:402020/04/20 財經 採‧訪‧線‧上－紡織業盼政策及時雨 04:102020/04/21 產業特刊 3月投信基金規模 再度縮減 04:102020/04/21 投資理財 三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 超狂！EUV技術再助攻 台積電2奈米最新進度曝光 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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