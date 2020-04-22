油市恐慌持續到第二天，衝擊全球股市表現。A股23日開低，滬指開報2,814點，跌0.46％；深成指開報10,424點，跌0.78％；創業板開報2,005點，跌0.9％。

從盤面上看，石油、鋼鐵、化工、煤炭、有色金屬、水泥、房地產、金融、電力股偏弱；半新股靠穩。

(工商 )

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