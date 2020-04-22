天然蜂蜜受國人喜愛，惟國人對於辨識真假蜂蜜往往一知半解，近期受新冠肺炎疫情影響，消費者網購本土農產品蔚為風潮，然而許多蜂農反映有少數不肖商人謠傳「螞蟻不吃純蜂蜜」、「結晶蜜是摻砂糖」等虛假話術，意圖趁機行銷成本低廉的合成蜜；行政院農業委員會苗栗區農業改良場強調，應還給國內安全優質蜂產品清白，讓民眾更了解蜂蜜特性，避免當冤大頭。

苗栗場表示，蜂蜜是蜜蜂從花朵上採集花蜜，再帶回巢中濃縮釀製而成，主要成分以單醣類的葡萄糖和果糖為主，蜂蜜也含有豐富的胺基酸、礦物質及維生素等，是非常好的養生食品。對於網傳「螞蟻不吃純蜂蜜」一說，主因係蜂蜜的水分含量低，過於黏稠，螞蟻容易被蜂蜜黏住，一旦偵測食物的工蟻無法適時回巢通報，自然少了其他螞蟻一起將美味的食物搬回家。

若蜂蜜本身水分含量較高，或是長時間接觸空氣吸濕而提高水分含量，一樣會吸引螞蟻。原因在於真蜂蜜中的單醣非常適合螞蟻吸收利用，是最好的能量來源。因此，螞蟻對蜂蜜的喜好度是無法作為判別蜂蜜純不純的依據。

苗栗場進一步指出，「結晶蜜非假蜜」是因蜂蜜中的葡萄糖和果糖等單醣總含量約占60%~70%，其中果糖比例較高的蜂蜜如龍眼蜜，不容易結晶，而葡萄糖比例較高的荔枝蜜、柳橙蜜等，在水分含量低、氣溫低於攝氏13度時，葡萄糖則容易形成晶體，產生結晶現象。反觀合成蜜大多是由糖漿製成，不容易結晶；因此會結晶的蜂蜜，才是「真」蜂蜜。

近年來假蜜造假方式越趨多元，消費者不容易判斷買到的產品是否為假蜜，苗栗場提供以下幾項簡單方法可幫助消費者判斷蜂蜜真偽，包括利用「透光檢查」，因為天然蜂蜜因含有花粉，透光下會看起來有點混濁，而多數人工糖漿製成的蜂蜜沒有花粉，看起來會透明清澈；「加水搖晃」，蜂蜜含有澱粉及其他蛋白質，加水用力搖晃會產生細緻且持續很久的泡沫，而假蜜加水搖晃後泡沫會很快消失。

或者，民眾可以認明「國產蜂產品證明標章」：標章代表蜂蜜是國內生產，更通過農藥及抗生素殘留檢驗、符合國家蜂蜜檢驗標準，品質有保證，呼籲國人一起用新臺幣支持國內蜂產品。

(工商 )