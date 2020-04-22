林俊傑號稱「行走的CD」，出道以來人氣不斷飆升，征服兩岸三地，近年已是天王級人物，然人紅是非多，JJ出道17年，緋聞、情史沒斷過，從圈內女明星到圈外學生正妹，「守備範圍」相當廣，而眾所周知他對Hebe田馥甄有好感，然真正追到手並認戀的，僅E奶小模陳立冷。

林俊傑出道17年，除了推出的歌曲每每引爆討論外，花邊新聞也總成為熱門關注焦點，他出道初期就曾坦言喜歡Hebe，10年不變，曾在蔡依林的幫助下，於演唱會時對觀眾席的Hebe公開傳情，可惜女方透過唱片公司回應「就是一般朋友吧」，打槍給了軟釘子，然林俊傑的緋聞不只這樁。

2015年元旦，歌手陳彥衡在林俊傑的簽唱會上，突然衝上台揍他一拳，事後表示是因女性朋友跟JJ有感情糾紛，才會動粗為對方出氣；此外，JJ也曾跟本土劇女神高宇蓁及「台大五姬」的翁滋蔓傳過緋聞，但最後雙方總以「只是朋友」回應，沒有後續。

而林俊傑的來往對象，有不少是素人，也曾分享過心儀圈外人，多半是透過朋友介紹認識，被拍到帶女大生、高雄醫美小護士等出遊，默認過跟「天氣女孩」林采薇有曖昧，然才子多情總落空，而JJ無奈解釋很多時候是被誤會，因此縮小了交友圈以防範，而這其中，JJ唯早期低調認愛過E奶妹陳立冷(莉莉安)，女方曾曝光過跟他的甜蜜合照，可惜這段情也僅撐9個月就告吹，走過情路風風雨雨，天王只能繼續「修煉愛情」。

(中時電子報)