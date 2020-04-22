原油期貨出現負數震驚全球，台塑四寶今股價持續走跌，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)以及台塑化(6505)早盤股價均下跌1%~1.5%，持續壓抑大盤指數，全球疫情未見止血，加上油價期貨出現負數，加上外資也預警，外資認為，未來幾週美國西德州中級原油(WTI)6月期貨價格恐持續有下跌壓力，顯示原油庫存容量拉緊報，石化產業第二季持續不樂觀。

油價崩跌對石化產業可說是雪上加霜，美國西德州中級原油(WTI)更出現史上首見跌到零以下的負值，每桶僅剩下-37.63美元，這對第二季石化產業來說絕對是一大警訊，後續市場能否恢復還是要看油價及疫情發展，但台化也點出，疫情才是關鍵，若是全球持續封城凍結市場活動，即使油價磋商有進展，若是沒有需求的拉動，市況也依然嚴峻。

現階段因為歐美的疾情仍然在高峰或者是未達高峰，主要經濟大國尚處於防疫比提振經濟重要，凍結人民流動對終端消費影響極大，且自三月底開始，消費性的產品延交、毀單持續擴大，加上東京奧運延後一年，連品牌廠商也加入，這個趨勢向上蔓延，石化下游產品如塑膠、纖維以及中游的乙丙烯、PX、SM、PTA、苯酚都難逃萎縮，情勢估計4、5月會發酵，故石化產業第二季依舊不容樂觀。

以台化來說，公司預估4月營收將再下滑，其中售量可能再小幅下滑，售價則持續低迷，至於第二季，因4、5月不樂觀，所以營收將比第一季降低，也因為市場不確定性高，兩岸石化產品開動率4月會降到79.4%、塑膠調降到71%。

全球在疫情衝擊下，美系外資認為，未來幾週美國西德州中級原油(WTI)6月期貨價格恐持續有下跌壓力，預計短期原油市期貨交易仍陷動盪，且此情狀況會延續到至少5月中。

(時報資訊)