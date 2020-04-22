獲利了結，打壓周二紐約期金挫逾1.3%；因冠狀病毒(COVID-19)重創全球經濟，導致投資人必須彌補其他資產損失，進而引發獲利了結，致貴重金屬期貨全挫，其中期金挫逾1.3%，觸及2周低點，鈀金重挫逾10%，為跌幅最重之金屬。

終場6月黃金跌23.4美元，報每盎司1687.8美元，5月白銀跌0.73美元，報每盎司14.88美元，7月白金跌37.6美元，報每盎司758.4美元，6月鈀金跌219.9美元，報每盎司1907.6美元。(商品行情網)

(時報資訊)