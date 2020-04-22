《商情》獲利了結 打壓周二紐約期金挫逾1.3％ 10:002020/04/22 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓周二紐約期金挫逾1.3%；因冠狀病毒(COVID-19)重創全球經濟，導致投資人必須彌補其他資產損失，進而引發獲利了結，致貴重金屬期貨全挫，其中期金挫逾1.3%，觸及2周低點，鈀金重挫逾10%，為跌幅最重之金屬。 終場6月黃金跌23.4美元，報每盎司1687.8美元，5月白銀跌0.73美元，報每盎司14.88美元，7月白金跌37.6美元，報每盎司758.4美元，6月鈀金跌219.9美元，報每盎司1907.6美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #獲利了結 #期金 #打壓 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 索羅斯大方捐1.3億美元 協助抗疫 04:092020/04/18 全球財經 紐約原油期貨狂瀉2成 摜破15美元創20年新低 10:062020/04/20 財經 《商情》避險需求下降 打壓上周五紐約期金跌1.9％ 10:002020/04/20 財經 《商情》需求疲軟 打壓上周五紐約期棉走軟 10:002020/04/20 財經 「我吃了我爸」男子鮮血淋漓瘋狂吶喊 警一看：兩條手臂都沒了 14:102020/04/20 國際 油價又崩20％！專家曝原因 警告美國局勢嚴峻 16:312020/04/20 財經 紐約屍袋少到改用被單 運屍工掀袋驚：死者口還插著管、屍糞水滲出… 11:092020/04/21 國際 《商情》買盤進場 周一紐約期金升破每盎司1700美元 10:002020/04/21 財經 最強帶原者 媽媽傳染新冠肺炎給17個小孩 11:242020/04/21 國際 史上最黑暗1天！驚悚負油價 神人1句揭內幕 18:132020/04/21 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 超狂！EUV技術再助攻 台積電2奈米最新進度曝光 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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