受惠於防疫居家令帶動的宅娛樂需求，網飛（Netflix）上季新增付費會員數比公司內部預測還高出逾1倍，受此激勵，周二盤後股價一度大漲11%，惟目前漲幅縮小至0.18%，因網飛表示，如果各地開始解除為了對抗新冠肺炎疫情的封鎖措施，公司下半年業績可能減弱。

網飛周二公布第一季全球付費會員數達到1.829億，期間內新增了1577萬個付費會員，遠超出公司先前預估的新增700萬個會員與市場預期的新增822萬個會員，並改寫該公司新增訂戶數的最高記錄。歐洲市場成長最快，首季新增440萬名付費會員。

網飛首季營收為57.7億美元，較去年同期的45.2億美元成長，並略高於市場預估的57.5億美元。淨利為7.09億美元，每股盈餘為1.57美元，較去年同期的淨利3.44億美元、每股盈餘76美分倍增，但不如市場預估的每股盈餘1.64美元。

網飛表示，在第一季前兩個月，會員數的增長與前兩年相似，包括在美國與加拿大，從3月起許多國家實施防疫封鎖措施，訂戶數便開始加速增長。

該公司亦看好本季將增加750萬名新會員，遠超出市場預期的380萬個，但網飛也表示，因居家令何時解除的前景不明，因此這個數字「多屬猜測」，此外，網飛警告一旦禁足令解除，自7月起到12月的新增會員數將較去年同期減少。

(時報資訊)