雖然外資昨天大賣台股逾200億元，但新台幣匯價早盤持穩在平盤附近小升、小貶。台北外匯經紀公司今早新台幣開盤匯價為30.14元，貶值3.8分，開盤後隨即又轉貶為升，最高匯價來到30.092元，升值1分。早盤亞幣中的韓元止住貶勢，而人民幣兌美元中間匯價報7.0903，貶值1.51分。

國際原油期貨價格持續下跌打擊投資信心，加上企業財報表現不佳以及對經濟前景擔憂升溫，美股4大指數昨晚再度全面收黑；終場道瓊指數下跌631.56點(-2.67%)，收23018.88。在美股續跌壓力下，台股早盤再跌逾百點，回測月線支撐。

新冠肺炎疫情打壓需求，美國原油期貨價格降至負值衝擊市場投資氣氛，台股隨國際股市連袂走低，加上金正恩病危消息令韓元大跌，使新台幣昨天由紅翻黑，中止連2日收紅。今早新台幣狹幅整理，未見資金大幅匯出。

匯銀指出，市場靜待新冠肺炎疫情發展，投資氣氛保守，外資進出為台幣走勢關鍵，預期台幣短線區間震盪。

(時報資訊)