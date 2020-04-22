美股消息面：

1.周二紐約5月期油收漲47.64美元或126.6%，為每桶10.01美元，在結算前扭轉前一日創下的負油價。在供求失衡的擔憂持續籠罩下，周三起成為近月合約的美國6月期油大跌8.86美元或43.4%，收在每桶報11.57美元，創下1999年2月以來最活躍月份期油價格的新低記錄，盤中一度下跌68%、跌至每桶6.5美元。倫敦布蘭特6月期油收跌24.4%或6.24美元，為每桶19.33美元，創下2002年2月來新低，盤中最低跌至每桶17.51美元。

2.受美元走強影響，國際金價由升轉跌，紐約6月期金收跌23.4美元或1.4%，為每盎斯1687.80美元，跌破1700美元大關，並創下4月8日來新低。

3.美國石油協會（API）公布，上周美國原油、汽油與餾分油庫存均大幅攀升。上周（截至4月17日）美國原油庫存增加1,320萬桶，使庫存量達到5億桶，超出市場預估的增加1,310萬桶。庫欣原油庫存增加540萬桶。煉廠每日煉油量減少10萬桶。上周汽油庫存增加340萬桶，超出市場預估的增加220萬桶。上周餾分油庫存增加760萬桶，超出市場師預估的增加560萬桶。上周美國原油進口每日增加13.2萬桶。

(時報資訊)