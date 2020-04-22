軍艦染疫讓許多人心惶惶，還爆出有人在14日就偷跑出來，對此，胸腔重症醫師蘇一峰指出，這是台灣防疫史上最大考驗，這些人恐成未爆彈，造成社區感染，甚至有機會飆破百例。

敦睦艦隊（磐石艦）累計27人確診，傳出竟有人在16日放行前就先偷跑，還被高雄巿抓包到過超商，對此海軍司令部副司令梅家樹坦言，14日就解除針對出訪艦艇的人員上下艦管制，如今正清查相關人員上下艦情況中。

而蘇一峰也在《東森新聞》上指出，這是台灣防疫史上最大的考驗，因沒有辦法追蹤30、50例這麼多人去哪？因此這些人恐成未爆彈，造成社區感染，且整艘船是共用一個大的空調系統，傳染風險很高，可能有機會破百例。

指揮中心表示，衛生單位掌握接觸者349人，其中187人為居家隔離者，162人為自主健康管理者。相關足跡也持續公布上網，提醒大加若曾在相關時段到這些地點活動，應自主健康管理14天，若有不適，請立刻打1922，就醫也應主動告知活動暴露史。

(中時電子報)