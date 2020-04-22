疫情擴散，提振「宅經濟」需求，日媒報導任天堂(Nintendo)考慮增產Switch遊戲機；供應鏈旺宏(2337)第1季已受惠，若任天堂擴產，有利推動旺宏第2季業績，延續淡季不淡之佳績。

旺宏預計下周三(4月29日)舉行線上法人說明會，將公布第1季營運結果，並將說明未來營運展望。旺宏第1季業績表現佳，3月及第1季營收同創歷年同期新高。

旺宏是任天堂遊戲主機及遊戲卡的NOR Flash、唯讀記憶體（ROM）等記憶體供應商，受惠於大客戶強勁拉貨動能，3月營收月增39.8%達38.82億元，較去年同期大幅成長97.6%，並創3月營收同期新高。旺宏第1季淡季不淡，單季營收94.15億元，僅季減1.7%，與去年同期相較大幅成長56.2%。隨著任天堂遊戲機持續熱賣，可望帶動旺宏第2季業績仍有一定之水準，將比去年同期持續成長之力道。

新型冠狀病毒肺炎疫情擴散、民眾避免外出，讓任天堂(Nintendo)Switch遊戲機「一機難求」。日經新聞20日報導，為了因應需求急增、導致消費者難買到Switch的問題，任天堂考慮增產、今年產量預估將較2019年增加1成。該報導中，有主要零件公司指出，任天堂已向各家零件商告知，2020年Switch產量預估將較2019年(包含Switch Lite計算約2,000萬台)增加1成。據悉有廠商在2020年4-6月期間接獲的Switch相關零件訂單較計畫值高出5成以上。

(時報資訊)