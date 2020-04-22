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批踢踢網友爆卦，中華統一促進黨總裁張安樂受邀到國立中山大學演講。校長鄭英耀昨日晚間特地發信聲明強調，邀請有恐嚇及組織犯罪前科的人到校分享政治願景，已逾越學術倫理，「痛心疾首、不能自己」地向學生及社會大眾道歉。

校長鄭英耀指出，該活動已違背知識人的學術份際、濫用了社會授予大學的講學自由，深不以為然。大學自由是以自律為基礎，大學的多元是為了追求真理與公義，邀請非為公義的爭議性人物來校演講，不是敎育的宗旨。心目中一流的大學，除了傳授各種知識並培養同學獨立思考的能力之外，同時也要幫助同學發展出清晰與堅強的倫理原則，讓同學在面對道德困境時，能夠評估各方論點進行決策。他強調對此事痛心疾首，不能自己，也向所有同學致歉。

對於校長的聲明，文章下方的網友、校友表達肯定，直呼「這個老師太誇張了，這種老師已經不配得學生的尊重了，該解聘了！」、「校長辛苦了」、「校友路過，感謝校長」、「最有風骨的校長！」

(中時電子報)