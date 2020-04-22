中華統一統一促進進黨主席張安樂應中山大學「當代台灣政治發展」課程教授陳世岳之邀演講，遭到校長鄭英耀發聲明強調，邀請有恐嚇及組織犯罪前科的人到校分享政治願景，已逾越學術倫理，「痛心疾首、不能自己」地向學生及社會大眾道歉。張安樂接受本報專訪時表示，「這種說詞相當荒謬，根本是隨民進黨起舞。」。

張安樂表示，「我要強調，自己並沒有恐嚇和組織犯罪前科，校長這樣說明簡直對我是侮辱。不過我了解，這完全是他的政治立場，因為民進黨先開砲，所以校長也不不得不跟進，但這些說詞簡直就是荒謬。」

據瞭解，這場主題為「與青年對話，了解時事、關心未來」，吸引數十位學生聆聽。據了解，該演講為中山西灣學院博雅教育中心主辦。張安樂表示，昨天他演講的內容是「找回中國人的驕傲」。

張安樂說，我在演講中完全在強調，說明中國過去歷史中的驕傲，也希望大家要認同我們都是中國人，找回光榮感，不要陷入政治問題中，因為在政治下，年輕人就是犧牲者。

(中時電子報)