隔晚油價繼續大幅波動，美股道指大跌631點，港股今早開低逾二百點。恒指開盤跌253點，報23,540點；國企指數低開93點報9,521點。

個股方面，騰訊開低0.9％，報397港元。

友邦開低1％，報69.45港元。

平保開低1.4％，報76.7港元。

匯控開低1.8％，報38.45港元。

(工商 )

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